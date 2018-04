Literatur : «Platt för de Stadt»: Zweiter Hamborger Plattdüütsch Dag

von dpa

19. April 2018, 11:27 Uhr

Der zweite Hamburger Plattdeutsch-Tag am Sonnabend (21. April) steht unter dem Motto «Platt för de Stadt». Bei mehr als 30 Veranstaltungen bekommen Besucher die Möglichkeit, die Vielfalt der plattdeutschen Sprache zu erleben und auszuprobieren, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Das Programm reiche von Führungen, Konzerten und Theatervorstellungen bis zu Gottesdiensten, Vorträgen und Mitmach-Aktionen - natürlich alle «op platt». «Das große Interesse am ersten Hamburger Plattdeutschtag hat gezeigt, welche Bedeutung die traditionsreiche Sprache hier im Norden nach wie vor hat - Platt ist wieder «in»», sagte Schirmherrin und Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne).