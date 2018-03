Verbraucher : Plastikverpackungen: Hamburger Verbraucher ärgern sich

von dpa

15. März 2018, 10:46 Uhr

Unnötige Plastikverpackungen, Werbemails und zu lange Wartezeiten für einen Facharzt-Termin: Das sind laut einer aktuellen Umfrage die größten Ärgernisse im Alltag der Hamburger Verbraucher. An der Online-Befragung zum dritten «Verbraucherschutz-Pegel» nahmen zum Jahreswechsel gut 2000 Bürger teil, wie die Behörde für Verbraucherschutz am Donnerstag mitteilte. Der Bereich Verpackungen zähle zu den besonders häufig genannten Kritikpunkten. Bei den Lebensmitteln ärgerten sich die Befragten vor allem über versteckte Preiserhöhungen und irreführende Inhaltsangaben. «Die vielen Rückmeldungen helfen uns, unsere Politik eng an den alltäglichen Problemen der Menschen auszurichten», sagte Verbraucherschutz-Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD).