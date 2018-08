Umweltverschmutzung : Plastik in der Schlei: SPD fordert Untersuchungs-Ausweitung

Nach der Einleitung von Plastikteilchen in die Schlei hat die SPD umfangreichere Untersuchungen des Gewässers gefordert als bislang geplant. «Die Landesregierung muss die Expertisen auf die Feststellung von Mikroplastikablagerungen ausweiten», sagte SPD-Fraktionsvize Birte Pauls der Deutschen Presse-Agentur. «Kein anderes Bundesland in Deutschland ist durch Wasser so geprägt wie Schleswig-Holstein, das Land zwischen den Meeren.» Dem müsse die Regierung Rechnung tragen.

von dpa

19. August 2018, 08:33 Uhr

Anfang März war bekanntgeworden, dass Plastikteilchen aus geschredderten Speiseresten über das Klärwerk in die Schlei gelangt sind. Das Umweltministerium in Kiel geht davon aus, dass dies schon mindestens seit 2015 geschah. Jährlich dürfte es sich um mehrere Tonnen Plastik gehandelt haben. Flächendeckend wurden die Teilchen aber erst Ende 2017 beobachtet.

Die Koalition plant ein Testprogramm zur Entfernung des Faulschlamms der Schlei. Zuvor soll ein für Anfang 2019 erwartetes Gutachten die Beschaffenheit und Zusammensetzung der Faulschlamm-Ablagerungen und die Lebensräume am Boden der Schlei flächenhaft erfassen und analysieren. Erst nach Vorlage dieses und eines weiteres Gutachtens zu Organismen könne geprüft werden, «ob und gegebenenfalls mit welcher Technik eine Entnahme des Faulschlammes ohne ökologischen Risiken für die Gewässergüte der Schlei möglich ist». Verwirbelungen müssten dabei möglichst vollständig vermieden werden, weil sie die Wasserqualität der Schlei bei einer über Jahre dauernden Entnahme nachhaltig und langfristig schädigen könnten.