Freizeit : Planungen für Veranstaltungen trotz Corona

Die Organisatoren von Großveranstaltungen in Schleswig-Holstein treiben ihre Planungen trotz der Corona-Pandemie voran.

Bad Segeberg | Das gilt zum Beispiel für das Heavy-Metal-Festival in Wacken oder die Segel- und Festveranstaltung Kieler Woche. In Bad Segeberg soll bei den Karl-May-Spielen der „Ölprinz“ aufgeführt werden, der im vergangenen Jahr ausfallen musste. In der zweiten März...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.