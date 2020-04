Prozesse : Plädoyers im Prozess um Mord von Rümpel erwartet

Seit Monaten steht ein 39-Jähriger vor Gericht. Er hat gestanden, vor rund zweieinhalb Jahren seine Ex-Freundin getötet und ihre Leiche in einem Waldstück versteckt zu haben. Jetzt werden die Plädoyers erwartet.

14. April 2020, 05:05 Uhr

Der Prozess um den rund zweieinhalb Jahre zurückliegenden Mord an einer 39 Jahre alten Frau in Rümpel im Kreis Stormarn befindet sich auf der Zielgeraden. Am Mittwochnachmittag (13.30 Uhr) werden die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet.

Der 39 Jahre alte Angeklagte hatte im Prozess gestanden, seine Ex-Freundin im Oktober 2017 getötet und ihre Leiche in einem Waldstück versteckt zu haben. Der Mann muss sich seit Oktober vor dem Landgericht Lübeck wegen Mordes verantworten.

Der Angeklagte hatte im Prozess ausgesagt, vor der Tat habe es einen heftigen Streit gegeben, bei dem es auch um den neuen Freund der 39-Jährigen gegangen sei. Das Opfer hatte sich kurze Zeit vor der Tat von dem Angeklagten getrennt und sich einem anderen Mann zugewandt. Die Staatsanwaltschaft vermutet deshalb Eifersucht als Mordmotiv.

Gestützt wird diese These auch durch die Aussagen verschiedener Zeugen. So hatte der neue Freund des Opfers ausgesagt, er habe mehrmals erlebt, dass der Angeklagte die 39-Jährige am Telefon unter Druck gesetzt habe. Außerdem hatten mehrere ehemalige Freundinnen des Angeklagten den Mann vor Gericht als cholerisch und extrem eifersüchtig geschildert.