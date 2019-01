Prozesse : Plädoyers im Prozess um angebliche Entführung geplant

von dpa

Lübeck (dpa/lno) – Im Lübecker Prozess um eine angebliche Entführung und weitere Straftaten sollen heute voraussichtlich die Plädoyers gehalten werden. Zuvor soll noch ein Kriminalbeamter als Zeuge befragt werden. Der 39 Jahre alte Angeklagte hatte in der vorigen Woche gestanden, im Oktober 2018 seine eigene Entführung inszeniert zu haben. Außerdem gestand er, sich mit gefälschten Zeugnissen eine Stelle als Leiter einer Betreuungseinrichtung des Kinderschutzbundes erschlichen zu haben. Auch einen ihm zur Last gelegten Überfall auf einen Discounter in Lübeck gab er zu. Dabei hatte er rund 4000 Euro erbeutet. Eine psychiatrische Sachverständige hatte dem Angeklagten höchste manipulative Fähigkeiten bescheint, hält ihn aber für voll schuldfähig.