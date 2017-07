G20 : Piraten fordern Rücktritt von Scholz und Grote

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

«Beide hätten offenlegen müssen, dass die Polizei nicht in der Lage sein würde, Geschehnisse wie beim G20 Gipfel in Genua zu verhindern und die Bevölkerung zu schützen.» Die Polizei sei «verheizt» worden, erklärte Schütz. Allein die Entscheidung, den Gipfel in die Stadt zu holen, sei ein kapitaler Fehler gewesen. «Ein Bürgermeister, der im Scheinwerferlicht stehen will und dabei eine Millionen-Stadt stilllegt, kann nicht länger unser Bürgermeister bleiben.»

Am Freitag und Samstag hatten sich Staats- und Regierungschefs großer Wirtschaftsmächte in der Hamburger Messe getroffen. Immer wieder gab es Krawalle von Linksautonomen mit zahlreichen Verletzten - darunter weit mehr als 200 Polizisten - und erheblichem Sachschaden.

