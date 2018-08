Tarife : Pilotenstreik bei Ryanair: Ein Dutzend Flüge gestrichen

Wegen des Pilotenstreiks beim Billigflieger Ryanair fallen am Hamburger Flughafen heute ein Dutzend Flüge aus. Gestrichen wurden jeweils sechs Abflüge und Ankünfte, wie eine Flughafen-Sprecherin mitteilte. Die Maschinen sollten unter anderem von und nach London-Stansted, Verona und Oslo fliegen. Als erstes steht die Maschine um 6.40 nach Stansted auf der Streichliste.

von dpa

10. August 2018, 01:55 Uhr

Wegen des Streiks hat Ryanair an diesem Freitag 250 Flüge in Deutschland gestrichen, europaweit sind es 400. Die insgesamt rund55 000 betroffenen Kunden können umbuchen oder sich ihre Tickets erstatten lassen, wie die Airline mitteilte. Die deutsche Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hatte sich den ebenfalls für Freitag geplanten Streiks in Irland, Belgien und Schweden angeschlossen. Am Samstag soll der Betrieb wieder wie gewohnt laufen, hatte Ryanair angekündigt.