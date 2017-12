Leichtathletik : Pflieger will über Hamburg-Marathon zur Heim-EM in Berlin

Das deutsche Langstrecken-Ass Philipp Pflieger will beim 33. Haspa Marathon Hamburg am 29. April 2018 die Einzelnorm von 2:14:00 Stunden für die Heim-Europameisterschaft in Berlin unterbieten. «Ich schließe nicht aus, dass ich schneller laufe», sagte der Regensburger am Donnerstag in der Hansestadt.