Pflegeberufe : Pflegekammer bezieht Stellung zu Kritik: Demo in Kiel

Vertreter der zunehmend unter Druck geratenen Pflegekammer in Schleswig-Holstein wollen heute (10.00 Uhr) in Neumünster Stellung zu Kritik beziehen. Welche Kosten kommen auf die Pflegenden zu, droht eine Abwanderung von Pflegenden ins kammerfreie Hamburg, und wie kann die Pflegeberufekammer die Qualität und Rahmenbedingungen in der Pflege verbessern sind einige der Fragen zu denen sich die Kammervertreter äußern wollen. Zu den Kritikpunkten gehören: die Pflegekammer sei ein Bürokratiemonster, sie sei überteuert und habe keine Akzeptanz.

07. November 2019, 01:37 Uhr

Für den Nachmittag (15.30 Uhr) hat die Gewerkschaft Verdi unter dem Motto «Pflegekräfte entern Kiel, um die Zwangsketten zu sprengen» zu einer Mahnwache vor dem Landeshaus in Kiel aufgerufen. Dort tagt der Landtags-Sozialausschuss. Verdi wolle sein Nein zu einer Kammer mit Zwangsbeiträgen verdeutlichen, heißt es in dem Aufruf. Verdi fordert ein Moratorium von zwei Jahren und eine Abstimmung der Pfleger, um über Akzeptanz und Finanzierung der Kammer zu entscheiden.