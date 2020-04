Gesundheit : Pflegeheimbewohner in Elmshorner Klinik gestorben

Es gibt einen weiteren Corona-Toten im Kreis Pinneberg. Wie der Landkreis am Montag mitteilte, handelt es sich bei dem Mann, der am Wochenende im Elmshorner Klinikum gestorben ist, um den vierten Covid-19-Toten im Landkreis - allesamt aus Pflegeeinrichtungen. Im Kreis Pinneberg gab es mit Stand Montag insgesamt 344 Infizierte, von denen sich 55 im Krankenhaus befanden.

Avatar_shz von dpa

06. April 2020, 20:23 Uhr

Als Reaktion auf die Pandemie wurde im Kreis Pinneberg das Elmshorner Krankenhaus zur Corona-Klinik umgebaut. Seit Freitag sind in Schleswig-Holstein strengere Schutzmaßnahmen für Pflegeeinrichtungen vorgeschrieben. Spaziergänge mit Nicht-Bewohnern sind verboten. Neuzugänge müssen zunächst zwei Wochen in Quarantäne verbringen, bevor sie mit anderen Bewohnern in der Einrichtung in Kontakt kommen dürfen.