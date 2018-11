Handball : Pavlovic-Verletzung überschattet Pokalerfolg des THW Kiel

Die Handballer des THW Kiel haben den Sprung zum Finalturnier des deutschen Handball-Pokals geschafft. Der Rekordsieger gewann am Dienstag sein Viertelfinal-Heimspiel gegen den Bundesliga-Konkurrenten MT Melsungen mit 31:19 (19:8). Überschattet wurde die Partie allerdings von der schweren Verletzung des Melsungers Domagoj Pavlovic.

von dpa

27. November 2018, 20:55 Uhr

Schon nach 31 Sekunden war der Kroate nach einer unglücklichen Kollision mit seinem Kieler Landsmann Domagoj Duvnjak sowie Steffen Weinhold zu Boden gegangen. Pavlovic wurde zur näheren Diagnose ins Krankenhaus gebracht. Die Partie war für fast eine halbe Stunde unterbrochen. Wie die MT Melsungen auf ihrer Homepage mitteilte, hat der 25-Jährige einen Bruch des Wadenbeins erlitten. Die Untersuchungen sollen am Mittwoch fortgesetzt werden.

In der Folge kam der zehnfache Pokalsieger aus Kiel gegen geschockte Melsunger zu einem klaren Erfolg. Beste Werfer der vorgezogenen Partie waren Niclas Ekberg mit sieben Toren für die «Zebras» sowie Tobias Reichmann, der fünf Treffer für die Nordhessen erzielte. Die drei weiteren Viertelfinal-Begegnungen werden am 18. und 19. Dezember ausgetragen. Das Finalturnier findet am 6. und 7. April nächsten Jahres in Hamburg statt.