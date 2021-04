Luftverkehr : Passagierzahlen am Flughafen Hamburg leicht gestiegen

Trotz Ferienzeit sind die Passagierzahlen am Hamburger Flughafen über die Osterfeiertage nur leicht gestiegen.

Hamburg | Rund 5500 Fluggäste reisten durchschnittlich pro Tag an oder ab, wie der Flughafen am Freitag mitteilte. Die meisten Reisende waren am Gründonnerstag unterwegs. Mehr als 6850 Passagiere nutzten an diesem Tag den Hamburger Flughafen. Insgesamt war das Reiseaufkommen weiter niedrig. Der Flughafen verzeichnete nach eigenen Angaben über Ostern nur etwa zw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.