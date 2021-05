Parteien : Parteitage bestimmen Kandidaten für Bundestagswahl

Am 26. September wird der neue Bundestag gewählt. Derzeit wird die Hansestadt in Berlin von zehn Abgeordneten vertreten. Wer das künftig tun soll, entscheiden SPD, Grüne und CDU bei drei parallel laufenden Landesparteitagen.

Hamburg | Bei drei parallel laufenden Parteitagen haben die Hamburger Landesverbände von SPD, Grünen und CDU am Samstag ihre Kandidatenlisten für die Bundestagswahl bestimmt. Die Vorsitzenden von SPD und Grünen, Melanie Leonhard und Anna Gallina, gaben jeweils für ihre Partei das Ziel aus, bei der Wahl am 26. September in Hamburg das beste Ergebnis zu erzielen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.