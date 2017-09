Wahlen : Parteien gehen in Wahlkampfendspurt

vergrößern 1 von 1 Foto: Soeren Stache 1 von 1

Die Parteien in Hamburg gehen in den Wahlkampfendspurt: Vier Tage vor der Bundestagswahl am Sonntag tritt heute Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Fischauktionshalle auf. Die Spitzenkandidatin der Bundes-Grünen, Katrin Göring-Eckardt, hat sich mit dem Hamburger Spitzenduo Anja Hajduk und Manuel Sarrazin am Bahnhof Altona angekündigt. Die SPD wiederum lädt zu einer Diskussionsrunde über das Buch «Hoffnungsland» von Bürgermeister Olaf Scholz. Mit dabei im Forum Alstertal sind neben Scholz auch die Direktkandidatinnen Aydan Özoguz und Dorothee Martin. Für die FDP tritt Spitzenkandidatin Katja Suding in Ottensen auf, für die Linken kommt deren Frontmann Fabio De Masi nach Langenhorn.