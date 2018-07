Verkehr : Parkhausbetreiber Apcoa führt Kunden-App im Norden ein

Der Parkhausbetreiber Apcoa hat in seinen 33 Parkhäusern in Hamburg und Schleswig-Holstein ticketloses Ein- und Ausfahren und bargeldloses Bezahlen eingeführt. Wer das Verfahren nutzen will, muss sich die App des Anbieters herunterladen, sich registrieren und einen daraufhin zugesandten Chip an der Windschutzscheibe seines Fahrzeugs anbringen. Es wird dann bei der Ein- und Ausfahrt ins Parkhaus per Funksignal registriert und der Parkvorgang mittels App und Kreditkarte abgerechnet, wie Apcoa-Manager am Montag in Hamburg erläuterten. Ticket und Bargeldzahlung am Automaten wird es parallel hierzu weiterhin geben.

von dpa

16. Juli 2018, 22:10 Uhr

Der Betreiber hatte App, Plattform und Chip im Mai an den Start gebracht und bundesweit mehr als 200 Parkhäuser mit mehr als 100 000 Stellplätzen dafür ausgerüstet. Pro Parkhaus koste die technische Ausstattung bis zu 13 000 Euro, sagte der Geschäftsführer der Apcoa Parking Deutschland GmbH, Detlef Wilmer. Für den Autofahrer falle neben der Park- eine Servicegebühr von 39 Cent pro Transaktion an.