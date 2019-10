Unfälle : Paraglider stürzt von Steilküste: schwer verletzt

Avatar_shz von dpa

06. Oktober 2019, 11:43 Uhr

Ein 37 Jahre alter Paraglider ist in der Gemeinde Schwedeneck im Kreis Rendsburg-Eckernförde von einer Steilküste gestürzt und schwer verletzt worden. Er verständigte selbst die Rettungskräfte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der 37-Jährige wegen eines Fehlers beim Start am Samstag stürzte. Die Ermittlungen zur Absturzursache dauern demnach an.