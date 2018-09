Migration : Parade gegen Rassismus: Gut 9000 Menschen kommen zum Auftakt

von dpa

29. September 2018, 12:30 Uhr

Der Hamburger Rathausmarkt ist an diesem Samstag bunt: Rund 9000 Menschen sind nach Angaben der Polizei zum Auftakt einer Parade gegen Rassismus gekommen. Unter dem Motto «United against Racism» («Gemeinsam gegen Rassismus») hatte dazu ein Bündnis von mehr als 450 Gruppen aufgerufen. Neben Initiativen wie Sea-Watch, Laut gegen Nazis und Women in Exile ist auch die Gruppe Seebrücke Hamburg bei der Demonstration vertreten. Die Demonstranten fordern unter anderem, dass Hamburg zu einem sicheren Hafen für geflüchtete und gerettete Menschen erklärt wird. Zum Auftakt sammelten sich 40 bunte Trucks. Die Demonstranten wollen zu Fuß und mit den Trucks durch die Innenstadt bis zum Hafen ziehen. Dort soll die Demo gegen 18.00 Uhr mit einem Konzert enden.