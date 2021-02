Prozesse : Paar soll 650 000 Euro Steuern hinterzogen haben - Prozess

Wegen gewerbsmäßiger Umsatzsteuerhinterziehung in Höhe von rund 650 000 Euro und Urkundenfälschung muss sich seit Dienstag ein Paar aus Norderstedt bei Hamburg vor dem Kieler Landgericht verantworten.

Kiel | Die Anklage legt dem Mann 37 Fälle im Zeitraum von 2015 bis 2018 zur Last, in zwei davon soll es beim Versuch geblieben sein. Der 38-jährigen Mitangeklagten wird Beihilfe in 33 Fällen vorgeworfen. Den Angaben zufolge betrieb der 45-jährige Angeklagte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.