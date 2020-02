Leichtathletik : Owen Ansah sprintet zu Bronze, Lucas Ansah-Peprah zum Rekord

Owen Ansah hat bei den deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten am Sonntag in Leipzig die Bronzemedaille über 200 Meter gewonnen. Im Finale lief der Sprinter des Hamburger SV in der Zeit von 21,15 Sekunden auf den dritten Rang. Vierter wurde sein Teamgefährte Lucas Ansah-Peprah in 21,32 Sekunden. Den Titel holte sich Robin Erewa vom TV Wattenscheid 01 in 20,80 Sekunden vor Felix Straub (SC DHfK Leipzig/20,83).

Avatar_shz von dpa

23. Februar 2020, 17:05 Uhr

Kurios waren zuvor die Halbfinals der beiden nicht miteinander verwandten Hamburger verlaufen. Im ersten Rennen lief Owen Ansah 21,07 Sekunden und verbesserte damit seinen eigenen Hamburger Rekord von 21,25 Sekunden deutlich. Lucas Ansah-Peprah wiederum sprintete im vierten Halbfinale nach 21,04 Sekunden über die Ziellinie und verbesserte diese Marke gleich wieder.

Joel Kuluki vom LBV Phönix Lübeck belegte im Dreisprung-Wettbewerb der Männer mit 15,04 Metern den vierten Rang. Finn Drümmer von der Kaltenkirchener TS wurde im Hochsprung Siebter (2,05 Meter). Janina Lange (MTV Lübeck) beendete den Weitsprung-Wettbewerb auf dem zehnten Platz (6,05 Meter).