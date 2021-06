Gesundheit : Otto: Mobile Arbeit nach Ende der Homeoffice-Pflicht möglich

Der Hamburger Versandhändler Otto lässt die Beschäftigten in ihren jeweiligen Teams selbst entscheiden, ob sie mobil oder im Büro arbeiten wollen und können.

Hamburg | „Bei Otto können Mitarbeitende auch nach Ende der gesetzlichen Homeoffice-Pflicht am 30. Juni 2021 weiterhin mobil arbeiten - deutschlandweit“, teilte die Otto-Einzelgesellschaft am Dienstag mit. „Statt auf eine verpflichtende Rückkehr ins Büro, setzt Otto auf ein hybrides Arbeitsmodell und die sinnvolle Kombination aus Präsenz- und Remote-Arbeit.“ In...

