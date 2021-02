Wetter : Ostwind bringt Schleswig-Holstein Hochwasser und Schnee

Über die Ostsee fegt ein eisiger Sturm. Für Schleswig-Holstein bedeutet das Hochwasser von Flensburg bis Travemünde und an einigen Orten auch viel Schnee. Verantwortlich ist der Lake-Effekt.

Hamburg | Das eisige Ostseewasser schwappt über die Uferkanten, Teiche und Seen frieren langsam zu und Teile Schleswig-Holsteins bekommen ordentlich Schnee. Besonders in Ostholstein soll es in den nächsten Tagen zu anhaltenden Schneefällen und Schneeverwehungen k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.