Tourismus : Ostseeresort Olpenitz wächst weiter: Nachfrage auchPandemie

Wo früher die Marine zuhause war, wächst seit einigen Jahren ein großes Feriendorf an der Schleimündung. Das Baustellenambiente, das an einigen Stellen noch vorherrscht, schreckte bisher Gäste ebenso wenig ab wie Anleger. Macht sich nun die Pandemie bemerkbar?

Kappeln | Jahrzehntelang war das Areal an der Schleimündung bei Kappeln Marinestützpunkt. Seit einigen Jahren werden in Olpenitz Ferienwohnungen und -häuser direkt am Wasser gebaut. Insgesamt sollen hier rund 1400 Wohneinheiten entstehen, wie der Geschäftsführer von Helma Ferienimmobilien, Per Barlag Arnholm, sagte. Knapp die Hälfte davon sei bereits errichtet ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.