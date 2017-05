Fußball : Ostrzolek verlässt den HSV und geht nach Hannover

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

Der Linksverteidiger absolvierte in seinen drei Spielzeiten für die Hanseaten 89 Pflichtspiele und erzielte ein Tor. In der abgelaufenen Spielzeit kam Ostrzolek auch im defensiven Mittelfeld zum Einsatz. «Wir wünschen ihm bei seiner neuen Station in Hannover alles Gute und freuen uns auf das Wiedersehen in der Bundesliga», sagte HSV-Sportchef Jens Todt.

«Wir freuen uns sehr, mit Matthias einen vielseitig einsetzbaren Spieler für uns gewonnen zu haben. Er kann sowohl auf der Außenbahn als auch im zentralen Mittelfeld spielen», sagte Hannovers Manager Horst Heldt. «Mein persönliches Ziel ist es, in Hannover Verantwortung auf und neben dem Platz zu übernehmen», sagte Ostrzolek.

von dpa

erstellt am 23.Mai.2017 | 16:23 Uhr