Kirche : Ostergottesdienste im Norden möglich: Liveübertragungen

Ostern ist das höchste Fest der Christenheit. Wegen der Corona-Pandemie werden jedoch nur wenige Menschen einen Gottesdienst besuchen können. Einige werden im Internet übertragen.

Hamburg | Christen im Norden können trotz der Corona-Pandemie an Ostern einen Gottesdienst besuchen. Für die Gläubigen sei der Kirchgang und die Feier der österlichen Tage essenzieller Bestandteil des eigenen Glaubenslebens und gerade in dieser Zeit ein großes Bedürfnis, schreibt der Generalvikar des Erzbistums Hamburg, Ansgar Thim in einem Gemeindebrief, der a...

