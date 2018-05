Freizeit : Olympiasiegerinnen taufen Kreuzfahrtschiff «Mein Schiff 1»

Die Beachvolleyball-Olympiasiegerinnen Kira Walkenhorst und Laura Ludwig haben am Freitag das Kreuzfahrtschiff «Mein Schiff 1» getauft. Mit einem Feuerwerk wurde die Zeremonie abgeschlossen. Dass neue Schiff der Hamburger Reederei Tui Cruises ist nach Reedereiangaben 315 Meter lang und bietet Platz für knapp 2900 Gäste.

von dpa

12. Mai 2018, 08:25 Uhr

Mit dem Schiff setzt Tui seinen Plan um, mehr Geld in Kreuzfahrtschiffe zu investieren. Die deutsche «Mein Schiff»-Flotte soll 2019 erneut einen Neuzugang bekommen, da die Nachfrage nach Kreuzfahrten höher sei als das Angebot. Dann wären sieben Schiffe Teil der Flotte.

Die lange verletzte Walkenhorst will in dieser Saison mit dem Kieler Talent Leonie Körtzinger ein Interims-Duo bilden. Nach zwei Operationen befindet sich die 27 Jahre alte Kira Walkenhorst derzeit noch im Aufbautraining. Erfolgspartnerin Laura Ludwig erwartet Mitte Juni ein Kind. Sie will erst im kommenden Jahr wieder Wettkämpfe bestreiten.