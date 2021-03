Leichtathletik : Olympiasiegerin Dibaba: Start beim Elite-Marathon in Hamburg

Das Feld für den Elite-Marathon am 11. April in Hamburg nimmt weiter Form an.

Hamburg | Am Dienstag gab der Veranstalter die Startzusage von Tirunesh Dibaba aus Äthopien bekannt. Die Olympiasiegerin von Peking und London über 10 000 Meter und Zweite des London-Marathons 2017 (2:17:56 Stunden) absolviert nach der Geburt ihres zweiten Kindes im vergangenen Jahr in der Hansestadt dann ihren ersten Lauf über die 42,195 Kilometer. „Es ist ein...

