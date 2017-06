Hockey : Olympiasieger Häner neuer Kapitän der Hockey-Herren

vergrößern 1 von 1 Foto: Julien Warnand 1 von 1

«Zur Mannschaftsführung gehören neben dem Kapitän jeweils zwei weitere Spieler, die ich je nach Entwicklungsstand der Mannschaft für bestimmte Phasen oder Turniere bestimme», erklärte Kermas am Sonntag in einer Mitteilung des Deutschen Hockey-Bundes (DHB). «So wird das Team immer von einem Kapitän und zwei weiteren bestimmten Spielern angeführt», ergänzte der Nachfolger von Rio-Coach Valentin Altenburg.

Bei dem am Donnerstag beginnenden Vier-Länder-Turnier in Hamburg und auch bei der World League im Juli in Johannesburg wird Abwehrstratege Häner allerdings nochmals berufsbedingt pausieren. Als Stellvertreter des Berliners hat Kermas den Kölner Mats Grambusch bestimmt.

Auf der Anlage des Uhlenhorster HC Hamburg treffen die DHB-Herren auf Österreich (Donnerstag, 19.00 Uhr), Spanien (Freitag, 19.00 Uhr) und zum Abschluss auf Irland (Sonntag, 12.30 Uhr). Das Traditionsturnier ist die Generalprobe für die auch als WM-Qualifikation gewertete World League und die Europameisterschaft Ende August in Amstelveen.

von dpa

erstellt am 18.Jun.2017 | 13:26 Uhr