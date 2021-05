Hockey : Olympia-Kader: Zehn Hamburger Hockey-Spielerinnen nominiert

Damen-Bundestrainer Xavier Reckinger hat am Donnerstag seine Nominierung für die Hockey-Europameisterschaft im Juni in Amsterdam und die Olympischen Spiele in Tokio bekannt gegeben.

Mönchengladbach | Demnach stehen zehn Spielerinnen aus Hamburg im Aufgebot. Dabei stellt der Club an der Alster in Lisa Altenburg, Hanna Granitzki, Kira Horn, Viktoria Huse und Anne Schröder die größte Fraktion. Der UHC ist mit Lena Micheel, Charlotte Stapenhorst und Amelie Wortmann vertreten. Dazu kommen Franzisca Hauke (Harvestehuder THC) und die erst 18 Jahre alt...

