Boxen : Olympia-Dritter Harutyunyan steht im Box-WM-Viertelfinale

Deutschlands Medaillenhoffnung Artem Harutyunyan ist mit einem Sieg in die Box-Weltmeisterschaften der Amateure in Hamburg gestartet. Der Olympia-Dritte von Rio bezwang am Sonntag im Halbweltergewicht den englischen Vize-Europameister Luke McCormack mit 5:0 Punktrichterstimmen. Im Viertelfinale muss der Hamburger gegen den an Nummer fünf gesetzten Asienmeister Ikboljon Kholdarov aus Usbekistan antreten.

von dpa

erstellt am 27.Aug.2017 | 16:49 Uhr