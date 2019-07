Freizeit : Olivia Jones eröffnet Porno-Karaoke-Bar auf St. Pauli

Auf der Hamburger Reeperbahn soll künftig wieder mehr gestöhnt werden. Dragqueen Olivia Jones will heute Abend (19.00 Uhr) die wohl erste Porno-Karaoke-Bar Deutschlands in der Großen Freiheit eröffnen. Mutige können dort dann kurze Pornoclips aus den 70er- und 80er-Jahren lustvoll nachsynchronisieren. Die Dekoration in der Bar im Hinterhof bei «Olivias Show Club» ist entsprechend: Die Wände zieren Filmplakate von 40 bis 50 Jahre alten Schmuddelfilmchen.

von dpa

22. Juli 2019, 01:10 Uhr

Die neue Porno-Karaoke-Bar ist Olivia Jones zufolge eine «kuriose Zeitreise in die Anfänge der Bewegtbildpornografie». Am ersten Abend will Komikerin Tanja Schumann den Gästen professionelle Hilfestellung geben. Im Hamburger Kiez gab es Jones zufolge einst die höchste Porno-Kino-Dichte und wegen vieler Sexshops die größte Film-Auswahl.