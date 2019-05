Unfälle : Ohne Führerschein unterwegs: Mann verursacht schweren Unfall

In Hamburg-Bramfeld hat ein 25-Jähriger offenbar unter Drogen- und Alkoholeinfluss einen schweren Autounfall mit einem lebensgefährlich Verletzten verursacht. Der Mann sei ohne gültigen Führerschein unterwegs gewesen, als er am späten Freitagabend mit überhöhter Geschwindigkeit an einer Kreuzung in den Gegenverkehr geriet, teilte die Polizei am Samstag mit. Dort stieß er mit seinem Wagen mit einem ihm entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

von dpa

18. Mai 2019, 11:23 Uhr

Durch die Wucht des Zusammenpralls erlitt sein 29 Jahre alter Beifahrer lebensgefährliche Kopfverletzungen. Ein zweiter Beifahrer kam mit leichten Verletzungen davon, der 53 Jahre alte Fahrer des gerammten Fahrzeugs blieb unverletzt. Zuvor hatten mehrere regionale Medien über den Unfall berichtet.