Literatur : Oetinger-Verlag hat Umsatz in Corona-Zeit gesteigert

Der Verlag von Pippi Langstrumpf, Katniss Everdeen, Drachenreiter, dem Sams und den Olchis ist mit einem deutlichen Umsatzplus durch das Corona-Jahr gekommen.

Hamburg | Die Hamburger Oetinger-Verlagsgruppe hat 2020 rund 11 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet, wie Verlegerin Julia Bielenberg der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Insgesamt nahm die Oetinger-Gruppe 36 Millionen Euro ein. „Wir sind gerade in einer richtigen Blütezeit.“ Als Gründe dafür nennt Bielenberg auch, dass viele Leser in der Zeit von co...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.