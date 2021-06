Tennis : Österreicher Thiem fehlt verletzt in Wimbledon und Hamburg

Wegen einer Handgelenksverletzung muss der Tennis-Weltranglisten-Fünfte Dominic Thiem auf das anstehende Grand-Slam-Turnier in Wimbledon verzichten.

London/Hamburg | Wie sein Management am Donnerstag mitteilte, fällt der 27 Jahre alte Österreicher länger aus und wird damit auch das Turnier Mitte Juli in Hamburg verpassen. Der US-Open-Sieger muss zunächst für fünf Wochen eine Schiene tragen. Thiem hatte sich am Dienstag beim Rasen-Turnier auf Mallorca in seinem Auftaktmatch gegen den Franzosen Adrian Mannarino v...

