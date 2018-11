Kriminalität : Öffentlichkeit vom Steinewerfer-Prozess ausgeschlossen

Die Öffentlichkeit ist im Prozess gegen zwei junge Männer, die Steine von Brücken geworfen und dabei eine Autofahrerin schwer verletzt haben sollen, für die gesamte Verhandlung ausgeschlossen worden. Die Vorsitzende Richterin der II. Großen Schwurgerichtskammer am Landgericht Flensburg sagte am Freitag, die Kammer verkenne zwar nicht, dass unter anderem der konkrete Tatvorwurf - darunter versuchter Mord in vier Fällen - ein Interesse der Öffentlichkeit rechtfertige. Auch haben die vorgeworfenen Taten in der Öffentlichkeit stattgefunden, dennoch überwögen die schutzwürdigen Interessen der zur Tatzeit 18 Jahre alten Angeklagten.

von dpa

30. November 2018, 11:12 Uhr

Die beiden Heranwachsenden seien unter anderem aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur besonders verletzlich. Es drohten bei einer öffentlichen Verhandlung erhebliche Nachteile für ihre persönliche und soziale Entwicklung.

Die Kammer gab damit einem entsprechenden Antrag der Verteidiger statt, den diese zu Prozessbeginn in der vergangenen Woche noch vor Verlesung der Anklage gestellt hatten. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung vor. Sie sollen in der Zeit vom 11. Februar bis zum 8. Mai in elf Fällen in Flensburg und Umgebung Steine auf fahrende Fahrzeuge auf der A7 und der B200 geworfen haben. Dabei wurde eine Autofahrerin schwer verletzt. Acht Autos, zwei Lastwagen und ein Bus wurden beschädigt.