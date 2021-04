Schifffahrt : Odyssee kiribatischer Seeleute geht weiter: Einer gestorben

Hamburg/Kiribati - Die Odyssee der ehedem rund 200 in Hamburg wegen der Corona-Pandemie festsitzenden Seeleute aus der Republik Kiribati ist immer noch nicht für alle beendet.

Hamburg | Die letzten hätten zwar am 23. März die Hansestadt verlassen, tatsächlich in der Heimat angekommen seien aber bei weitem immer noch nicht alle, sagte der Seemannspastor der Nordkirche, Matthias Ristau, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Er hatte die teils in der Jugendherberge in Hamburg-Horn untergebrachten Seeleute während ihres monatelangen ...

