Verkehr : Oberleitungspanne in Osnabrück schickt Züge auf Umweg

von dpa

31. Januar 2019, 16:17 Uhr

Wegen einer gerissenen Oberleitung im Hauptbahnhof Osnabrück haben Fernzüge zwischen Hamburg und dem Ruhrgebiet am Donnerstag eine gehörige Umleitung fahren müssen. Während der Reparaturarbeiten fuhren die Züge über Hannover und stoppten nicht in Bremen, Osnabrück und Münster, wie die Bahn mitteilte. Am Nachmittag konnten die IC- und ICE-Züge wieder die gewohnte Strecke fahren, es sollte aber noch bis zum Abend Verspätungen geben. Der Regionalverkehr war von der Panne nicht betroffen.