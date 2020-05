Notfälle : Obdachloser stirbt in Klinik

Avatar_shz von dpa

14. Mai 2020, 09:14 Uhr

Zwei Polizisten haben im Hamburger Stadtteil St. Georg einen 32 Jahre alten Mann wiederbelebt, der dann jedoch im Krankenhaus gestorben ist. Der Obdachlose habe in der Nähe des Hauptbahnhofs an einem Baum gelegen und sei nicht mehr ansprechbar gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Zuvor hatten Passanten die Polizei alarmiert. Der Mann sei unter Reanimationsmaßnahmen ins Krankenhaus gebracht worden. Dort starb er am Mittwochabend. Er werde nun sehr wahrscheinlich in der Rechtsmedizin obduziert. Es gebe allerdings keine offensichtlichen Verletzungen und keine Hinweise auf Fremdverschulden.