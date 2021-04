Wohnen : Nur 3389 Hamburger Familien haben Baukindergeld bekommen

Der staatliche Eigenheim-Zuschuss greift in Hamburg bisher nur wenig. Die Hansestadt liegt bundesweit auf dem vorletzten Platz. Nur in Bremen kamen noch weniger Familien zum Zug.

Frankfurt am Main | Das Baukindergeld hat in Hamburg im Vergleich zu anderen Bundesländern kaum Anklang gefunden. Seit Beginn des Programms im September 2018 wurde der staatliche Eigenheim-Zuschuss bis Ende Februar in nur 3389 Fällen bewilligt. Das entspricht gerade einmal einem Prozent aller bundesweit 332 791 Zusagen, wie die Förderbank KfW auf Anfrage in Frankfurt mit...

