Bildung : Nun auch Ferienende für Schüler und Lehrer im Norden

Nach sechs Wochen Sommerferien steuert auch Schleswig-Holstein das neue Schuljahr an. Nähere Informationen dazu gibt Bildungsministerin Karin Prien (CDU) heute in Kiel. An den allgemeinbildenden Schulen des Landes werden nach Angaben des Ministeriums zum Start am kommenden Montag gut 278 000 Schüler erwartet, davon rund 23 000 Erstklässler. Damit lernen an diesen Schulen etwa 4000 Mädchen und Jungen weniger als im vergangenen Schuljahr. Die Zahlen sinken aber nicht so stark wie zunächst erwartet.

von dpa

erstellt am 31.Aug.2017 | 02:14 Uhr