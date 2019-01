Bildung : Nummer gegen Zeugniskummer: Kinderschutzbund bietet Beratung

Kurz vor Vergabe der Halbjahreszeugnisse ruft der Kinderschutzbund in Schleswig-Holstein Schüler auf, sich bei Problemen und Nöten unter der Nummer 116111 an ein Sorgentelefon zu wenden. Nicht in allen Familien tauschten sich Kinder regelmäßig mit ihren Eltern über das aus, was tagsüber in der Schule passiere, erklärte Landesgeschäftsführerin Susanne Günther. «Im hektischen Alltag scheint es so manchen Eltern fast unmöglich, sich mit dem Kind hinzusetzen und einfach zu fragen, wie es mit der Schule geht, ihm ruhig zuzuhören und es nicht zu unterbrechen.»

von dpa

24. Januar 2019, 07:03 Uhr

Unter der Nummer gegen Kummer des Kinderschutzbunds sind ehrenamtliche Berater an allen Werktagen mehrere Stunden lang erreichbar. «Sieht man das Halbjahreszeugnis nicht als Unglücksfall, sondern kann es als Chance für Veränderung sehen, ist schon viel gewonnen», erklärte Günther. Auch für Eltern gebe es ein entsprechendes Beratungsangebot.