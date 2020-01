Brände : Notstromaggregat erhitzt sich: Vier Menschen im Krankenhaus

Avatar_shz von dpa

11. Januar 2020, 17:34 Uhr

Bei einem Batteriebrand in einem Keller auf Sylt haben am Samstagmorgen vier Menschen eine Rauchvergiftung erlitten. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Im Keller eines Gebäudes mit Supermarkt und Hotel in List habe sich ein Notstromaggregat aus 36 Batterien erhitzt. Es sei zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr habe zunächst Spezialkräfte vom Festland anfordern müssen. Der Einsatz werde sich voraussichtlich noch bis in den späten Abend hinziehen, hieß es von der Lister Feuerwehr.