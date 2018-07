Notfälle : Notruf-Annahme für Schleswig-Holsteins Westen zieht um

von dpa

06. Juli 2018, 01:16 Uhr

Die Regionalleitstelle West in Elmshorn bekommt ein neues Domizil. Heute wird die Annahmestelle für Notrufe sowie Alarmierung und Koordination von Rettungskräften und der Polizei offiziell eröffnet. In dem 22 Millionen Euro teuren Neubau werden die Leitstelle des Rettungsdienstes, der Feuerwehren, und des Katastrophenschutzes der Kreise Pinneberg, Steinburg und Dithmarschen gemeinsam mit der Leitstelle der Polizeidirektion Segeberg rund um die Uhr arbeiten. Im Neubau sind die Leitstellenräume für die Polizei und den so genannten kommunalen Bereich nur durch einen Flur getrennt.