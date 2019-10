Fußball : Notfall bei Spiel Nürnberg gegen St. Pauli: Fan gestorben

Avatar_shz von dpa

06. Oktober 2019, 19:21 Uhr

Das Spiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga ist am Sonntag von einem Todesfall überschattet worden. Wie die Nürnberger am Sonntagabend mitteilten, war am Nachmittag beim 1:1 in der Südkurve des Max-Morlock-Stadions ein Mann zusammengebrochen. Er sei später gestorben. «Da ist alles andere zweitrangig. Wir sind bestürzt und schockiert. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt allen Angehörigen», schrieb der FCN in einer Mitteilung.