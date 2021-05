Kommunen : Notbremse gilt im Kreis Herzogtum Lauenburg nicht mehr

Die Corona-Notbremse gilt seit Sonntag nicht mehr im Kreis Herzogtum Lauenburg.

Ratzeburg | Nach Angaben des Kreises lag die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen am Freitag den fünften Werktag in Folge unter dem Grenzwert von 100. Am Sonntag gab das Robert Koch-Institut den Wert mit 79,8 an. Die sogenannte Bundesnotbremse greift in Kreisen und kreisfreien Städte mit Inzidenzen über 100. Dabei gilt zwischen 22.0...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.