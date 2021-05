Musik : Norweger Draagen wird neuer Organist am Hamburger Michel

Der Organist Magne H.

Hamburg | Draagen wird neuer Kirchenmusiker am Hamburger Michel. Der 46-jährige Norweger habe sich im Wettbewerb gegen Mari Fukumoto von der Musikhochschule Weimar durchgesetzt, teilte eine Sprecherin der Gemeinde am Mittwoch mit. Draagen ist seit 2012 Kantor am Nidarosdom in Trondheim, der Hauptkirche Norwegens. „Wir freuen uns sehr auf Herrn Draagen und sind ...

