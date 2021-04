Fußball : Nordvereine gelassen: Quarantäne keine Überraschung

Die zweistufige Quarantäne ab dem 3. Mai für alle Profi-Mannschaften der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga hat die Nordvereine Holstein Kiel und FC St.

Hamburg | Pauli nicht überrascht. „Wir begrüßen diese Entscheidung der DFL, zumal sie nach den jüngsten Entwicklungen auch zu erwarten war. Grundsätzlich sollte auch im Profifußball alles dafür getan werden, Kontakte zu reduzieren und so Infektionen zu verhindern“, sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann am Donnerstag in der Hansestadt. Auch Kiels Coach...

