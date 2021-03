Tourismus : Nordseeinsel Pellworm: Für Sternengucker dunkler Ort werden

In Städten lässt sich auch in klaren Nächten kaum ein beeindruckender Sternenhimmel beobachten. Zu viel künstliches Licht überall. Die Nordseeinsel Pellworm wirbt als dunkler Ort um Sternengucker.

Pellworm | Mehr Sternenhimmel will die nordfriesische Insel Pellworm ihren Bewohnern und Gästen künftig bieten und reduziert dafür das künstliche Licht. Angestrebt wird die Eintragung in das Register der International Dark-Sky Association (IDA) von dunklen Orten, sagte Kurdirektorin Sarah Michna. In Deutschland gibt es solche Orte bisher im Westhavelland, in Rhö...

