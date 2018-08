Wirtschaftspolitik : Nordländer mit Büro im Silicon Valley

von dpa

25. August 2018, 15:14 Uhr

Die Wirtschaft im Norden will von Gründergeist und Innovationskraft der Region um das kalifornische Silicon Valley profitieren. Dazu soll in San Francisco ein Verbindungsbüro der Bundesländer Schleswig-Holstein und Hamburg eröffnet werden. «Es geht schlicht darum, die Tür zur innovativsten Region der Welt für uns zu öffnen», erklärte der Chef der Kieler Staatskanzlei, Dirk Schrödter (CDU), in einer am Samstag verbreiteten Mitteilung. Zu der für Dienstag geplanten Büroeröffnung reiste er mit rund 60 Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft nach San Francisco, das seit vielen Jahren eine Städtepartnerschaft zu Kiel unterhält. Nach Angaben von Schleswig-Holsteins Wirtschaftsstaatssekretär Thilo Rohlfs (FDP) ist das Projekt zunächst auf drei Jahre befristetet.