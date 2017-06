Kirche : Nordkirchenschiff zur Reformationstour gestartet

Die Nordkirche ist die einzige Landeskirche in Deutschland, in der alle Kirchenkreise auf dem Wasserweg erreichbar sind. Der Traditionssegler startet im Ostteil der Nordkirche. Auf den 18 Streckenabschnitten werden insgesamt rund 1500 Gäste an Bord mitreisen. Wegen der schlechten Wetterprognosen stach die Dreimastbark früher als geplant in See.

Nordkirchenschiff

erstellt am 29.Jun.2017 | 16:12 Uhr